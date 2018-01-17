أخبار ليبيا 24

قالت مصادر من سيناء المصرية عن قيام تنظيم داعش هناك بممارسة تجارة المواد المخدرة وعلى رأسها الحشيش من أجل تمويل نشاطاته.

ونقلت بعض وسائل الإعلام عن الشيخ سالم أبو غزالة رئيس المجلس الأعلى القبائل العربية قوله أن تجارة تنظيم “أنصار بيت المقدس” الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي في المواد المخدرة تتم إلى جانب الكثير من العمليات الأخرى للحصول على تمويلات .

وأوضح ” أبو غزالة” أن تلك العمليات تتم عبر الأنفاق قديما بشكل كبير بمساعدة بعض الخارجين عن القانون، موضحا أن نجاح الجيش المصري في الوقت الراهن في القضاء على عمليات التهريب وملاحقة التنظيم أدت إلى تراجع اعتماده على تجارة المخدرات أو زراعته وباتت تعتمد على التمويلات الخارجية.

وأضاف الشيخ أن التنظيم لا يستطيع زراعة نبات الخشخاش نظرا لكونه يحتاج إلى فترات زمنية يصعب على التنظيم المكوث فيها حتى حصادها خاصة أن عناصر التنظيم تلجأ للاختباء في الكهوف والتنقل من مكان لآخر للهروب من ملاحقة الطيران والقوات المسلحة التي تمكنت من القضاء على نسبة كبيرة من عناصره.

في ذات الإطار قال الشيخ حسن خلف شيخ مشايخ سيناء إن الأمر غير مستبعد على عناصر التنظيم خاصة أنه كان يسمح بمرور الممنوعات والمخدرات من الأماكن التي كان يتمركز فيها، وأنه يفعل ذلك في سبيل الحصول على المال.

وفيما يتعلق بالصور التي يبثها التنظيم عن حرق المساحات المزروعة بنبات الخشخاش أو البانجو أوضح أن الأمر يأتي في إطار ترويجه لتطبيق شرع الله وأنه بعيدا كل البعد عن ذلك الأمر.

فيما أكدت مصادر ميدانية من سيناء أن التنظيم يمتهن التجارة في المواد المخدرة منذ فترة كبيرة وأنه كان يقوم بتهريب كافة المواد الممنوعة في السابق إلى غزة وإلى الداخل المصري وذلك للحصول على المال وأن تضييق الخناق عليه من الجهات الأمنية في الفترة الأخيرة وغلق المنافذ الحدودية التي كان يتم التهريب منها أدى إلى عودته إلى زراعة نبات الخشخاش في الأماكن الصحراوية الوعرة وترويجه وأنه يمكن أن يتركه في بعض الكهوف إذا اضطر لذلك تحسبا للملاحقات الأمنية ويعود إليه مجددا، كما أن التجارة في الممنوعات كان التنظيم يستخدمها كحيلة لتجنيد العناصر الخارجة على القانون مقابل الأموال الطائلة التي كانوا يحصلون عليها.