أخبار ليبيا24- خاص

قال الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبيية عميد بحار أيوب قاسم في تصريح خاص إن (الزورق صبراتة) التابع لحرس السواحل قطاع طرابلس تمكن صباح اليوم الأربعاء من إنقاذ عدد (234) مهاجر غير شرعي.

وأضاف قاسم أن المهاجرين كانوا على متن قاربين مطاطيين متهالكين، وهم (141 ) رجل وعدد (49) امراة، وعدد (41) طفل.

وأشار إلى أن عملية الإنقاذ تمت على مرحلتين منفصلتين، القارب الأول تم إنقاذه شمال منطقة مليتة، والقارب الثاني شمال زوارة.

ولفت إلى أن المهاجرين غير الشرعيين من عدة جنسيات من موريتانيا، المغرب، الجزائر وآخرين من جنسية باكستانية، موضحأ أنه تم الوصول بهم إلى قاعدة طرابلس البحرية بعد العصر.

وأكد الناطق الرسمي أنه بعد تقديم المساعد الإنسانية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء طريق السكة.