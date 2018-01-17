أخبار ليبيا24-

قدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إحاطته حول تطورات الأوضاع في ليبيا وآخر المستجدات السياسية والأمنية .

وأكّد سلامة خلال كلمته ، أنّ عمل الأمـم المتحدة في ليبيا يركز حاليًـا على ثلاثة مسارات رئيسة، هي: الانتهاء من صياغة الدستور الجديد ،مضيفاً أن الأمم المتحدة نسقت مع كل من الجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، في إطار الترويكا الرباعية لدعم تحقيق تسوية سياسية للأزمة في البلاد.

وقال المبعوث الأممي: أن الأمم المتحدة لن تدخر أي جهد من أجل مساعدة ليبيا على تشكيل حكومة فاعلة لإدارة شؤون البلاد، مشيرًا إلى أن مفاوضات لجنة الصياغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي بلورت توافقا حول السلطة التنفيذية في ليبيا، حسب وصفه.

وأشار سلامة، إلى إنه رغم عدم التوصل إلى اتفاق، إلا أن هذا الإجماع يرشد عمل الأمم المتحدة، في مساعيها الرامية إلى إحياء العملية السياسية للوصول إلى تسوية للأزمة الراهنة في البلاد.

وحول المؤتمر الوطني الجامع رأى سلامة أنه بمجرد أن تصل مسارات المصالحة إلى المستوى المطلوب يمكن أن نتحرك صوب عقد الملتقى الوطني، حيث يمكن لكل الليبيين أن يجتمعوا ويتوافقوا على رؤية مشتركة، وإطار موحد، من أجل ليبيا.

و اعتبر المبعوث الأممي أن الأمم المتحدة نجحت بتيسير حوارات ممثلي المجتمعات المحلية المتحاربة في الماضي، وقد اتخذت خطوات هادفة لمعالجته، وقد أبدت المجتمعات المحلية استعدادها لبناء مستقبل مشترك، مبدئا استعداد البعثة الأممية لمواصلة تقديم المساعدة لليبيين من أجل القيام بذلك.

وشدّد سلامة على ضرورة أن تنضم الجماعات المهمشة سابقا إلى العملية السياسية، كشركاء متساوين ومقبولين، وذلك من خلال اللقاءات الموسعة، والزيارات الميدانية، ودعم العديد من المنظمات غير الحكومية، وغير ذلك من الأنشطة، منوّهًا إلى أن الأمم المتحدة تعمل على ردم الهوة بين الفصائل السياسية في ليبيا.

وعن الانتخابات قال سلامة إن نحو 600 ألف ليبي سجلوا حديثًا للانتخابات، ليتجاوز السجل الانتخابي بذلك مليوني ناخب وناخبة، مضيفًا أنه في كل يوم هنالك آلاف المواطنين – بمن في ذلك النساء والشباب- يسجلون، لأنهم يريدون إسماع أصواتهم”، مشددًا على ضرورة احترام رغبتهم في المشاركة بحرية في العملية الديمقراطية في ليبيا.

و أشار مبعوث الأمم المتحدة إلى أن المؤسسات في ليبيا مُلزمة بإصدار التشريعات اللازمة للانتخابات، بطريقة متسقة مع الاتفاق السياسي، كما حث هذه المؤسسات على ضرورة تجاوز التشكيك المتبادل، وأحادية العمل، ووضع مصلحة الشعب الليبي فوق كل الاعتبارات

مندوب ليبيا..

أكد مندوب ليبيا في مجلس الامن على التزام حكومة الوفاق الوطني بدعم خطة الامم المتحدة لتحقيق الامن والاستقرار في ليبيا.

وقال صالح المجربي خلال كلمة له بجلسة مجلس الامن بشأن ليبيا انه في ديسمبر الماضي مرت ذكرى 2 لتوقيع الاتفاق السياسي الليبي مشيرا الى ان حكومة الوفاق تعمل بدون كلل لحلحة الصعوبات التي لازالت تلقي بظلالها على حياة المواطن الليبي.

وتابع هناك إنجازات في الجانب الأمني ومكافحة الإرهاب، كما أن هناك التزامات لم تنجز نتيجة الانقسام السياسي وبقاء مؤسسات موازية كما ان هناك بعض الدول لازالت تتواصل مع الحكومات الموازية رغم القرارات الدولية بالخصوص

وجدد المجربي دعوته للأطراف الليبية لتغليب مصلحة الوطن خاصة وان الاحداث المتوالية في ليبيا اثبتت أنه لا حل عسكري في ليبيا، ولن يكون الحل الا من خلال الحل السياسي بدون اقصاء أي طرف.

واضاف ان المرحلة القادمة هي الانتخابات مشيرا الى عمل حكومة الوفاق على دعم المفوضية العليا للانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق داعيا مجلس النواب الى تمرير قانون الانتخابات.

وطالب المجربي الليبيين بالتسجيل في الانتخابات ، مؤكدا انه يجب أن يقبل الجميع بالنتائج ، ويجب أن تقام تحت رقابة قوية لضمان شفافيتها

وتحدث المجربي عن سفينة أندروميدا التي كانت محملة بالمتفجرات من تركيا الى مصراتة قائلا ندين هذا العمل الذي يهدد أمن البلاد وسلامة المواطنين ونؤكد فرض حظر السلاح على ليبيا مطالبا بالتحقيق ومعرفة ملابسات المسألة مشددا على ادانة الانتهاكات للقانون الدولي.

مندوب فرنسا ..

من جانبها دعت فرنسا إلى إعادة النظر في اتفاق الصخيرات على الرغم من أنه الاتفاق الشرعي الوحيد للعملية السياسية.

وقال مندوب فرنسا خلال كلمة له بجلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا إنه يتوجب على كل الأطراف الالتزام بالعملية الدستورية، لافتا إلى أن المؤتمر الوطني الشامل سيكون حاسم لأن كل الليبيين سيشاركون فيه .

وتابع : أنه من الضروري إجراء الانتخابات في البلاد لأنها ستسمح لكل الليبيين بالتعبير عن رأيهم، مشيرا إلى انه يتوجب على المجتمع الدولي دعم خطة سلامة لإنجاح الانتخابات .

وأشار إلى أنه يجب على مجلس الأمن توفير الدعم الكامل لسلامة، وتوجيه تحذير لكل الليبيين بالالتزام للوصول إلى الاستقرار , لافتاً إلى أنه إزاء الوضع غير المستقر في الميدان، لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، وأعرب عن آسفه من اللجوء للقوة المسلحة في ليبيا مستشهدا بالهجمات التي شهدتها طرابلس وسرت .

مشيراً إلى أن تدهور الوضع الأمني يؤدي لتدهور الوضع الإنساني والاقتصادي، مبيناً أنه يجب على كل الليبيين الاستفادة من النفط الذي يجب أن يكون تحت تصرف حكومة الوفاق لمكافحة ظاهرة الاقتصاد الموازي .

مندوب الولايات المتحدة ..

الولايات المتحدة جددت التأكيد على ان الحوار والمصالحة هما السبيل لحل الازمة الليبية.

وانتقدت مندوب الولايات المتحدة خلال كلمة لها بجلسة مجلس الامن بشأن ليبيا انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا مؤكدا ان وجود أسواق النخاسة يمثل وصمة عار في العالم داعية الى اجراء تحقيقات سريعة وشفافة في هذا الامر.

وأضافت انه يجب توفير حكومة تضمن سيادة القانون داعية السلطات الليبية الى مضاعفة التعاون مع المنظمات الدولية لحماية حقوق الانسان

وشددت على ضرورة حماية الثروات الطبيعية في ليبيا مشيرة الى ان هناك من يخرب هذه الثروات من الساسة الليبيين.

وتحدثت عن الارهاب في ليبيا قائلة اضعفنا داعش في ليبيا لكن تهديد الإرهاب لازال قائما وتابعت لابد من دحر الجماعات المتطرفة لمنع الإرهاب مشيرة الى ان الحل السياسي هو السبيل الوحيد لدحر الإرهاب

واستطردت لا يوجد مجال في ليبيا لقبول المخربين السياسيين ، ولا يجب البحث عن الحل العسكري ومن يسعى لذلك فهو يدعم الإرهاب

واشارت الى ان الوصول للسلطة لا يجب ان يكون عبر الحل العسكري بل عبر الانتخابات مبينة انه يجب على البرلمان ان يقوم بتمرير الدستور كما يتوجب على الأطراف الليبية التعاون مع الأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاق السياسي.

مندوب بريطانيا ..

مندوب المملكة المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي بدوره أكد على دعم بلاده الكامل لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، مبيناً أنه يجب توفير الدعم لسلامة، لدعم العملية السياسية ولتحقيق خطة طريق الأمم المتحدة.

وأضاف المندوب أن للمجتمع الأهلي في ليبيا دور مهم لسماع كل الأطراف، مشيرا إلى أنه لابد من تواجد كل الليبيين في المشهد الليبي وذلك لتحسين الوضع الأمني واحترام حقوق الإنسان.

مشيراً إلى أنه يجب أن تشارك كل الفئات في الانتخابات بما في ذلك الأقليات.

ولفت إلى أنه يجب أن يتم وقف البيع غير الشرعي للنفط، مشيرا إلى أن وجود حكومة موحدة ومستقرة هي الوسيلة الوحيدة لحماية حقوق الإنسان ومواجهة تحديات الهجرة.

مندوب هولندا ..

أما مندوب هولندا لدى مجلس الأمن الدولي فقد أكدت خلال كلمة لها بالجلسة على أن العملية السياسية في ليبيا ستكون ثرية عام 2018، مبينة أن الليبيين أضاعوا وقتا طويلا للانتهاء من المراحل الانتقالية.

وأعربت المندوبة عن قلقه من المواجهات في مطار معيتيقية والتي تدل على أن الوضع السياسي في ليبيا هش خاصة في الغرب الليبي، ولفت إلى أن نجاح خطة سلامة، سيكون بتعاون كل الأطراف الليبية خاصة وان الاتفاق السياسي هو الأطار المستدام لحل الأزمة.

وأشارت إلى أن القلق من وضع حقوق الإنسان ووضع اللاجئتين والمهاجرين، مبينا أنه يجب على المجتمع الدولي أن يقوم بالمزيد لمنع الانتهاكات في ليبيا .

وشددت على أن شبكات الاتجار في غرب ليبيا تخل بالاستقرار في ليبيا وان الإفلات من العقاب مشكلة كبيرة في البلاد .

وتابعت ” نحث كل الأطراف على احترام القانون الإنساني الدولي ولابد من معاقبة كل المتورطين في جرائم، فمحاكمتهم ستقلل حجم الجرائم.

مندوب السويد ..

في حين دعت السويد السياسيين الليبيين الى التحضير للانتخابات وتوفير الاجواء السياسية والامنية اللازمة لإجرائها.

وقالت مندوبة السويد خلال كلمتها بجلسة مجلس الامن بشأن ليبيا انها تشجع على التقدم المحرز في الانتخابات مؤكدة ان هناك دور هام للمرأة في بناء الثقة والمصالحة في ليبيا، ويجب أن يكون هناك تمثيل عادل لها وتوقعت مندوبة السويد ان يكون للمرأة الليبية دور في المؤتمر الشامل المقرر عقده.

وأعربت عن قلقها من ازمة المهاجرين في ليبيا قائلة يجب تحويل مراكز الاعتقال في ليبيا الى مراكز عبور مفتوحة تفي بالالتزامات المفروضة على ليبيا لضمان حقوق الانسان مشيرة الى انه يجب اتخاذ اجراءات ضد منتهكي حقوق الانسان.

مندوب بولندا ..

أكدت بولندا التزامها بسيادة ليبيا ووحدة واستقلال اراضيها مؤكدة على ان الاتفاق السياسي هو الحل الوحيد للازمة.

وقال مندوب بولندا خلال كلمة له بجلسة مجلس الامن بشأن ليبيا ان بلاده تشجع الليبيين على العمل بتوافق للانتهاء من المرحلة الانتقالية داعية الى ضرورة ان يقوم صندوق دعم السلام والصندوق الإنمائي بتقديم مزيد من الدعم لليبيا

وأكد نشعر بالقلق إزاء أوضاع المهاجرين خاصة بعد تأثيرها على الامن والسلم الدوليين.

مندوب أثيوبيا ..

اثيوبيا بدورها اعربت عن سعادتها بالتقدم الحاصل في تنفيذ الاتفاق السياسي.

وقالت ممثلة اثيوبيا خلال كلمة لها بجلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا انها ترحب بالإقبال على التسجيل في سجل الناخبين بليبيا مؤكدة ان الانتخابات ستنهي المراحل الانتقالية في البلاد.

واشارت الى ان ليبيا تواجه العديد من التحديات التي تعوق تنفيذ خطط العمل من إضرابات أمنية واتجار بالبشر.

وتابعت انه يتوجب على الامم المتحدة تعزيز شراكتها مع الليبين لافتة الى دعم جهود المبعوث الاممي غسان سلامة وتابعت: وهذا يحتاج الى مزيد من الدعم للبعثة الاممية.

مندوب الكويت ..

فيما أكدت الكويت التزامها بدعم خطة المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة وعلى رأسها تعديل الاتفاق السياسي، وتنظيم مؤتمر وطني، والاعداد للانتخابات التي يجب ان تكون مقبولة من الجميع ، وايصال المساعدات الانسانية للمحتاجين.

وأكد مندوب الكويت خلال كلمة له بجلسة مجلس الامن بشأن ليبيا على ان البوادر الراهنة بشأن الازمة الليبية مشجعة مبينا ان بلاده لن تدخر جهدا لازالة العوائق التي يمكن ان تعرقل الاستقرار والحل السياسي للازمة الليبية.

وأضاف: لابد من توسيع قاعدة التشاور على الاتفاق السياسي، ويجب أن يتحلى المشاركون المرونة لتجاوز الازمة الراهنة

وتابع: يجب انجاز التعديل الدستوري، والانتهاء من إجراءات التهيئة للانتخابات من الناحية الأمنية والفنية ، داعيا مجلس النواب الى تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري ووضع المصلحة الوطنية فوق كل المصالح

وأضاف ان الكويت تشجب الأعمال الإرهابية في ليبيا وتطالب بمثول مرتكبي الجرائم للعدالة والالتزام بوقف اطلاق النار المتفق عليه في باريس.

وأشار الى انه يجب مساعدة الليبيين في الاستفادة من ثروات ليبيا، وإنشاء صندوق وطني لتعويض ضحايا الصراع، والمحافظة على أصول ليبيا في الخارج.