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شددت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، في إطار حربها على الإرهابيين الراغبين في العودة إلى المغرب من بعض بؤر التوتر، الرقابة بالمراكز الحدودية خاصة المطارات، من خلال توفير دليل عملي لرجال الشرطة للتعامل مع بعض حالات تزوير أو تزييف الجوازات، ومحاولات التسلل إلى المغرب بطرق غير شرعية.

وعلمت مصادر مطلعة أن التقارير الاستخباراتية المنجزة من قبل مسؤولين مغاربة ودوليين، كشفت أن الدواعش المحاصرين في سوريا وليبيا ومجموعة من بؤر التوتر بدأوا رحلة العودة إلى بلدانهم، بوثائق مزورة حتى لا ينكشف أمرهم، وهو ما تحسبت له المديرية العامة للأمن الوطني التي وزعت دليلا عمليا على رجالها بالمراكز الحدودية.

وقالت المصادر ذاتها إن الدليل العملي المكون من 200 صفحة، يتضمن جميع الوضعيات الأمنية التي يمكن أن يواجهها الموظف بشرطة الحدود، كما يحتوي أيضا على كافة الممارسات الكفيلة بتعزيز المراقبة الحدودية من جهة، وضمان انسياب وتدفق المسافرين من جهة ثانية.

ويندرج اعتماد هذا الدليل العملي، في إطار مقاربة جديدة أفردتها المديرية العامة للأمن الوطني لمراقبة الحدود بمختلف المعابر الوطنية، وتدعيمها بشكل يحصن المغرب ضد مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة، ويسمح بمكافحة الحركية المحتملة للمشتبه فيهم، عبر المراكز الحدودية المغربية.

وقالت مصادر من المديرية العامة للأمن الوطني، إن هذا الدليل العملي، الذي أعده خبراء في المديرية، من شأنه أن يساعد رجل الشرطة على إفشال كل عمليات الدخول عبر وثائق مزورة من قبل إرهابيين أو أفراد عصابات دولية، خاصة بعد أن كشفت بعض القضايا أن متهمين تمكنوا من التسلل إلى المغرب والقيام ببعض عمليات تهريب مخدرات، أو العمل على استقطاب بعض الراغبين في الالتحاق بداعش.