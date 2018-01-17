أخبار ليبيا24-

كشف نادي الشباب السعودي، موعد وصول اللاعب الليبي مؤيد اللافي، إلى العاصمة الرياض، تمهيدا لانضمامه إلى صفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة.

أوضح الموقع الرسمي لنادي الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن “اللافي” سيصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، يوم الجمعة المقبل.

ولعب مؤيد اللافي (21 عاما) ضمن صفوف الأهلي طرابلس منذ عام 2016، قبل انتقاله للشباب.

يشار إلى أن نادي الشباب، قد أعلن في الثامن من الشهر الجاري، التعاقد مع “الجوهرة الليبية” لمدة 3 سنوات، لدعم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.