أخبار ليبيا24-

عثرت دوريات غرفة عمليات الحرس البلدي غرب بنغازي اليوم الأربعاء، على مواد غذائية منتهية الصلاحية في مخازن داخل نطاق الفندق البلدي.

وأكد آمر دوريات الغرفة الرائد خالد الورفلي، أن المواد التي تم ضبطها غير صالحه للاستهلاك الآدمي، حيثُ جرى التباحث في كيفية إتلافها في أسرع وقت ممكن.

وكانت لجنة الإزالة وغرفة عمليات الحرس البلدي غرب بنغازي قد شرعت بإزالة الأكشاك وبعض المباني العشوائية ونقل هياكل السيارات المتهالكة الواقعة بمنطقتي الصابري ووسط البلاد في مدينة بنغازي.

يشار إلى أن عمليات الإزالة تأتي بالتنسيق والتواصل المباشر مع اللجنة التسييرية بالمنطقتين حفاظا على المخطط العام من العبث والبناء.