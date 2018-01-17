أخبار ليبيا24- خاص

أكد وكيل كلية الآداب والعلوم الكُفــرة يونس مصادف بدر لـ”أخبار ليبيا24″ أن الكلية تستعد يوم الأحد المقبل لافتتاح مجمع الكليات رقم 2 بعد أن تم تجهيزه وصيانته بشكل كامل.

وأضاف بدر أنه تمت صيانة المقر بعد أن كان متهالكًا وغير صالح للدراسة، لافتا إلى أن الصيانة جاءت بعد أن عقد أعضاء هيأة التدريس في كلية الآداب الكفرة أكثر من اجتماع ليتم وبالإجماع الموافقة على صيانة وافتتاح هذا المقر.

وأفاد وكيل كلية الآداب أن الصيانة تمت بدعم من إدارة كلية العلوم والآداب وأيضا بدعم من بلدية الكُفـــرة حيث قام عميد البلدية بإعطاء مبلغ مالي كبداية للصيانة.

وأوضح بدر أن آمر منطقة الكفرة العسكرية أمر بإعطاء وتوفير هذا المقر الجديد للكلية ليكون مقر ثاني وخاص بالكلية عوضا عن المقر السابق لكونه يقع في مكان غير آمن وبالقرب من مناطق التماس.

ولفت إلى أنه تم تجهيز المقر في فترة 5 أشهر ، كما تم افتتاح أكثر من 12 قاعة مجهزة للتدريس واستقبال الطلاب بدية الأسبوع المقبل .