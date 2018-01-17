أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن (الزورق صبراتة) التابع لحرس السواحل قطاع طرابلس أمس الثلاثاء، من إنقاذ عدد 123 مهاجر غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي.

وأكد الناطق باسم القوات البحرية الليبية، العميد بحار أيوب قاسم، لـ”أخبار ليبيا 24″، انقاذ 123 مهاجر من 11 جنسية أفريقية في المياه الإقليمية الليبية، بينهم 88 رجل، و13 إمراة، و22 طفل.