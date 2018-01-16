أخبار ليبيا 24 – خاص

أقامت النقابة العامة للمعلمين بدولة ليبيا، الاثنين، حفل تكريم لعدد من معلمي الرعيل الأول المتميزين على مستوى المنطقة الشرقية.

وقالت الناطق باسم النقابة العامة لمعلمي ليبيا نجاح العسبلي، إن الحفل اقيم بمدينة المرج بالتنسيق مع عدد من نقابات معلمي المنطقة الشرقية وبالتعاون مع معهد التحدي لإعداد ورفع كفاءة المعلمين والمتدربين.

وأضافت العسبلي ان هذه الخطوة تأتي ايماناً من النقابة العامة لمعلمي ليبيا بدور الرعيل الأول من المعلمين وتقديرا وتبجيلا لهم ورفعاً لمعنوياتهم والتي يحاول البعض النيل منها بعدم احترامهم والتعدي عليهم وانقاص حقهم.

وعلى هامش الحفل تم تخريج دفعة جديدة من طلبة معهد التحدي لإعداد ورفع كفاءة المعلمين والمتدربين، في رسالة أن معول البناء والعطاء مازال هو الرسالة الحقيقية للمعلم.