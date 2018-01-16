أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مصدر عسكري، اليوم الثلاثاء، عن أسماء قتلى الكتيبة 106مشاة التي عثر عليهم صباح اليوم جنوب منطقة الجغبوب.

وقال أن القتلى الستة هم

1.ابراهيم ازبيطه البرعصي، من مدينة البيضاء

2. صالح موسى البرعصي، من مدينة البيضاء

3. مفتاح رحيل البرعصي، من منطقة مراوه

4. ناصر بوابطينه القطعاني، من منطقة ام الرزم

5.صقر خليل القطعاني، من منطقة ام الرزم

6.هشام البرعصي

وكان مصدر عسكري سابق قد صرح لـ “أخبار ليبيا 24” أن الكتيبة 106 فقدت 7 جنود كانو في 7 سيارات في دورية جنوب الجغبوب فقد الآتصال بهم يوم أمس الإثنين، عُثر على جثث 6 منهم، ولا يزال الجندي السابع مفقود حتى الآن.