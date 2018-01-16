أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير مكتب لجنة الصحة في مجلس النواب الليبي على الشرع، اليوم الثلاثاء، وصول جهاز قسطرة حديث ومتطور إلى مركز طب وجراحة القلب بمدينة بنغازي.

وأضاف الشرع – لـ “أخبار ليبيا 24” أن مركز القلب استلم الجهاز الممول من شركة الخليج العربي للنفط وذلك استعدادا لبدء للعمل واستقبال مرضى القلب بالمركز، سعيا لتقديم أفضل خدمات لمرضى جراحة القلب وكذلك استعمال أفضل الأجهزة الحديثة لخدمة للمواطن والاستمرار في تقديم الخدمات الطبية

وتابع أم هذا الجهاز يعتبر الأحدث و الأول من نوعه في ليبيا و يتميّز بإعطاء صور متعددة للقلب عالية الدقة في آن واحد، إضافة إلى سرعة إجرائه للفحوصات ونسب الأمان العالية التي يوفرها.