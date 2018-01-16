أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الافريقية أبوبكر الفورتيه ، مساء الاثنين، استقالته بحجة ما حدث من اشتباكات بمطار معيتيقة.

وأوضح الفورتيه – عبر أحد القنوات المرئية الليبية أن سبب استقالته هو ما حدث في العاصمة طرابلس وما خلفته هذه الاشتباكات من أضرار بشركة الخطوط الأفريقية .

وكانت شركة الخطوط الجوية الأفريقية قد أكدت تضرر وإصابة طائرات تابعة لها وبعض الطائرات التابعة للشركات الأخرى خلال الاشتباكات التي دارت اليوم في مطار امعيتيقة بطرابلس، وقالت إن نسب إصابات الطائرات متفاوتة ومنها اضرار جسيمة وتسبب عن ذلك خروج هذه الطائرات عن الخدمة حالياً.

وكذلك أعلنت الخطوط الجوية الليبية تغيير خط سير رحلاتها من وإلى مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة الدولي.