أخبار ليبيا24

استنكر حراك “ليبيا حلها الشباب” الهجوم الذي طال مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس والذي أسفر إلى سقوط عدد من الضحايا وإصابة عدد آخر منهم.

وطالب الحراك في بيان له تحصلت أخبار ليبيا24 بمحاسبة المعتدين على مؤسسات الدولة و كل من أرهب و أرعب الآمنين جنائيا وقضائيا .

وشدد الحراك على ضرورة إيقاف كل النزاعات والحروب التي تحدث بين أبناء الشعب الواحد والذي يدفع ثمنه الشباب والنساء والأطفال.

ودعا الحراك جميع أبناء الشعب وخاصة الشباب للجلوس إلى طاولة الحوار وتقديم مصلحة البلاد على المصالح الشخصية وعدم الالتفات إلى كل من يريد تحقيق أهداف أو مآرب شخصية تتسبب بتأزم الأوضاع الأمنية وتأخيرعملية بناء الوطن.