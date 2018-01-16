أخبار ليبيا24

تتواصل استعدادات قسم الإعلام، في كلية الآداب في جامعة سرت، لتنظيم المؤتمر العلمي الأول بعنوان (ستراتيجية الإعلام في ظل التحولات المجتمعية الراهنة للمجتمع الليبي والعربي).

تبدأ أعمال المؤتمر في 2 مايو من العام الجاري تحت شعار “معاً لنشر ثقافة التسامح”، تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.

ويهدف المؤتمر إلى رصد أداء وسائل الإعلام الليبية والعربية والدولية، وتفعيل دور وسائل الإعلام في تحقيق المصالحة الوطنية ، والتعرف على توجهات الإعلام في تشكيل الرأي العام ، فضلا عن إدراك أشكال التضليل الإعلامي وتزييف الوعي المجتمعي.