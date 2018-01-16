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ذهب داعش الإرهابي وعادت الحياة ذهبت هذه العصابة الإجرامية وعاد الأمل عادت الأنوار والأفراح الى المدن التي عانت تحت سيطرة داعش المفروضة بالإكراه والعنف، وخصوصا في الموصل العراقية، نساء ورجال يتجولون في الشوارع دون خوف، وطفولة تستعيد طعم الفرح والأمل، وشباب يلعبون ويمرحون، وفتيات لا يخيفهن الظلام ولا ترعبهن عناصر نساء “الحسبة”.

بعد أن استعادت القوات العراقية السيطرة على الموصل من تنظيم داعش الإرهابي عاد المتعهدون والمستثمرون إلى الشطر الشرقي من المنطقة التي كانت يوماً مركزاً تجارياً إقليمياً.

يكرر السكان، ولا سيما النساء والشباب، عبارة “كسرنا حاجز الخوف”، عاقدين العزم على بث روح جديدة من الحرية في المدينة التي أصبحت بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 معقلاً لتنظيم القاعدة، قبل وصول تنظيم داعش الإجرامي.

وهكذا سُرقت حياة أهل المدينة، وبات حلول الظلام كل ليلة مؤشراً على توقف الحياة، حيث يرهب الدواعش سكان المدينة.

تقول شابة من الموصل: “لقد عانينا من الاكتئاب والجوع والدمار والاضطهاد إنها معجزة أننا ما زلنا على قيد الحياة”، وتضيف: “لقد عشنا كابوساً طويلاً، والآن صحونا واختلف كل شيء”.

تعتزم هذه الشابة الاستفادة من تلك الحياة إلى أقصى حد، وتؤكد أنها ستلتحق بالمدرسة مجدداً وستتابع دراستها لاحقاً”. وتؤكد”راتب المرأة هو سلاحها، والجيل الجديد، سيكون مسلحاً بشكل جيد في وجه أي عصابة داعشية”.