أخبار ليبيا24

بحث وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، ومنظمة التعاون والإغاثة العالمية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا، مع وفد مفوضية الشؤون الاجتماعية و السياسية بمفوضية الاتحاد الأفريقي في العاصمة التونسية ملف الهجرة غير الشرعية.

واستعرض الاجتماع بحضور المبعوثة الخاصة للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا السفيرة وحيدة العياري أوضاع المهاجرين واللاجئين الأفارقة المتواجدين في ليبيا .

وناقشوا آلية العمل على إيجاد حلول لهم وتمكينهم من العودة الطوعية إلى بلادنهم بالسرعة الممكنة، وقد تم الإشارة إلى تأخر السفارات و القنصليات في متابعة أوضاع رعاياها والذي نتج عنه تأخر استكمال إجراءات عودتهم .

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتعاون مع منظمات المجتمع المدني في ليبيا لما لها من دور بارز وإيجابي يسهم في رفع المعاناة عن المهاجرين الأفارقة في ليبيا.

وأكد ممثلي المنظمات الحقوقية والإنسانية الليبية لوفد مفوضية الاتحاد الأفريقي أن ظاهرة الهجرة هي ظاهرة عالمية ومسؤولية معالجتها تقع على المجتمع الدولي بكامل مكوناته حكومات ومنظمات دولية وإقليمية وحقوقية وإنسانية .

وشددوا على ضرورة أن تعمل الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والحقوقية والإنسانية على إيجاد حلول فعليه وناجعة مع المجتمع الدولي، مؤكدين أن هذه الظاهرة أقلقت العالم وأرهقت ليبيا التي تعاني جملة من الإشكاليات والأزمات الداخلية.

وأكد وفد الاتحاد الأفريقي على أهمية التواصل والتنسيق مع كافة منظمات المجتمع المدني في ليبيا وكما ثمن الوفد الأفريقي الدور الإيجابي لمنظمات المجتمع المدني.