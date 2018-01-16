أخبار ليبيا 24

صادرت الغرفة الأمنية المركزية بنغازي اليوم الثلاثاء كمية من الأدوية، كانت في طريقها للتوزيع داخل المدينة.

وذكرت الغرفة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنه بعد الاطلاع على صلاحية الأدوية التي كانت على متن شاحنة تبين أنها تعرضت لسوء التخزين وانتهت صلاحيتها.

وأضافت الغرفة الأمنية أن عناصر الغرفة قاموا بمصادرة جميع الأدوية، والقبض على صاحب الشحنة لمعرفة الأسباب واتخاذ الإجراءات القانونية المفروضة علىٰ مثل هذه الأفعال التي قد تودي بحياة المواطنين إلى الهلاك.

وحذر رئيس الغرفة الأمنية المركزية – بنغازي الكبرىٰ، اللواء ونيس بوخمادة، كافّة الصيدليات بعدم التعامل مع من وصفهم بـ “تُجارِ حروب”.