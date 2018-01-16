أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الثلاثاء، مع ممثلي ثلاث مستشفيات تركية كبرى في اسطنبول باستفاضة الديون المترتبة على الدولة الليبية.

وأكد السراج أن هناك جهود كبيرة تبذل لتعود الأمور إلى طبيعتها بحيث تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه من وقف معها خلال الأزمة الراهنة.

وأبدى رئيس المجلس الرئاسي حرصه على استمرار التعاون بين قطاع الصحة الليبي والمستشفيات التركية، مشيراً إلى ضرورة إيجاد حل للمشاكل العالقة بحيث لا يقع ضرر على الطرفين.

وتحدث السراج عن آفاق التعاون مستقبلاً وتطلعه لمساهمة تركيا في برنامج توطين العلاج في ليبيا، وتزويد المستشفيات الليبية بالكوادر الطبية والكوادر المساعدة إضافة إلى الاستثمارات الجديدة في قطاع الصحة والتي تشمل إنشاء وإدارة المستشفيات.

واقترح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، حلاً لمشكلة الالتزامات العالقة، داعياً الوفد التركي إلى دراسته مع المختصين الليبيين.

وقال أعضاء الوفد إن مستشفياتهم واصلت استقبال الجرحى والمرضى الليبيين المحولين من قبل اللجان الليبية رغم عدم دفع مستحقاتهم انطلاقا من العلاقات المميزة بين البلدين، لافتين إلى أن تاريخ هذه الديون المتراكمة يعود إلى عام 2013.