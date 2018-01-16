أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج اليوم الثلاثاء، إمكانية استئناف الحركة الجوية في مطار معيتيقة في أسرع وقت ممكن.

واستعرض السراج خلال لقاءه وزير المواصلات ميلاد معتوق ورئيس مصلحة الطيران المدني نصر الدين شائب العين ورئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال الوضع الفني لمطار معيتيقة الدولي بعد الأحداث التي تعرض لها.

وناقش رئيس المجلس الرئاسي مع المسؤولين الإجراءات التي أقرت لاستئناف الحركة الجوية في أسرع وقت ممكن.

الجدير بالذكر أن السراج وقف خلال الاجتماع على حجم الأضرار التي لحقت بمباني ومرافق مطار معيتيقة وعدد من الطائرات.

يشار إلى أن كافة الرحلات الجوية في مطار معيتيقة أوقفت إثر الاشتباكات التي اندلعت في محيط المطار بين قوة الردع الخاصة ومليشيا الكتيبة 33 أو مايعرف بمليشيا البقرة.