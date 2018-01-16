أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، أنها قامت بالاتصال مع شركات الصيانة العالمية الأوروبية التي ابدت استعدادها في اعطاء الأولوية لصيانة طائرات الشركة المعطوبة.

وقالت الخطوط الأفريقية في بيان لها – أنها اتفقت مع الخطوط الجوية الليبية بقبول ركاب الشركتين، وذلك بعد إعلان الشركة توقيف خدماتها مؤقتا ريثما تتمكن من تقييم حجم الخسائر وايجاد السبل الكفيلة لإعادة التشغيل قدر المستطاع.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن طائراتها تعرضت خلال الهجوم الذي تعرض له مطار معيتيقة إلى أضرار متفاوتة منها الجسيمة ومنها المتوسطة مما أربك عمل الشركة وحد من نشاطاتها لتقديم خدماتها للمواطنين.