أخبار ليبيا24

أعلنت دولة الإمارات أنه ستتقدم بشكوى إلى الامم المتحدة ضد قطر، وذلك على خلفية اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين.

وذكرت هيأة الطيران المدنى في الإمارات، فى بيان لها، إنها ستتقدم بشكوى إلى هيأة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، ، بسبب اعتراض مقاتلات قطرية رحلتين مدنيتين إماراتيتين اعتياديتين.

وأشارت الهيأة فى بيانها إلى أنها قد تغير مسار الطائرات المدنية الإماراتية حتى لا تتكرر واقعة الاعتراض الجوي القطري.

وأوضحت أن الطائرات العسكرية القطرية اقتربت من الطائرتين المدنيتين لمسافة تقل عن 400 قدم، لافتة إلى أنه لديها أدلة وبراهين ضد قطر لتقديمها للمنظمة الدولية للطيران المدنى.

ومن جهتها نفت

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد نفت المزاعم الإماراتية باعتراض مقاتلات قطرية طائرة مدنية إماراتية خلال توجهها إلى العاصمة البحرينية المنامة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية لولوة الخاطر في حسابها على تويتر “تعلن دولة قطر أن ما صدر من أخبار متعلقة باعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية هو خبر عار عن الصحة تماما”.

وقبل أيام وجهت قطر رسالتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن قيام طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات ومتجهة إلى البحرين، باختراق المجال الجوي لدولة قطر صباح الثالث من يناير الجاري.

وأكدت السفيرة القطرية لدى الأمم المتحدة حينها أن تكرار هذه الحادثة واستمرار الإمارات في انتهاك سيادة قطر وتهديدها لسلامة حدودها وأراضيها، يعتبر دليلا على مضي السلطات الإماراتية في النهج الرامي لخرق أحكام القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية.

وسبق ذلك بيوم أن وجهت قطر رسالتين أخريين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن قيام طائرة حربية مقاتلة إماراتية قادمة من المجال الجوي للإمارات باختراق المجال الجوي لقطر في 21 ديسمبر الماضي.