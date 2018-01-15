أخبار ليبيا 24 – خاص

شنت مليشيا مايسمي بــ”ثوار طرابلس” بقيادة هيثم التاجوري، هجوما مسلحا بمنطقة تاجوراء، لاستهداف بعض المواقع والتمركزات التي تتخذها المليشيات المدعو بشير البقرة نقاط انطلاق لمهاجمة بعض المراكز الحيوية في طرابلس والتي كانت آخرها مطار معيتيقة .

وأكدت مصادر محلية من العاصمة طرابلس، أن مليشيا ثوار طرابلس تمكنت من السيطرة على معسكر تابعة لمليشيا ما يعرف بـ “الزمرينة”، المشاركة مع مليشيا البقرة، في الهجوم على مطار معيتيقة.

وكان مطار معيتيقة بمدينة طرابلس شهد منذ صباح اليوم الإثنين اشتباكات عنيفة، بين مليشيات الرحبة التابعة لــ”بقرة”، ومليشيا الردع المسيطرة على المطار، والتي أدت إلى سقوط العشرات بين قتلى وجرحى.