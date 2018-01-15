أخبار ليبيا 24 – خاص

باشرت المفوضية العليا للإنتخابات بعملية توزيع مواد التوعية الانتخابية الخاصة بالتسجيل في الخارج ضمن الاستعدادات لفتح سجل الناخبين في الخارج.

وبحسب المكتب الإعلامي للمفوضية أنه سيتم تسليم أولى شحنات المواد إلى شركة بريد ليبيا التي ستقوم بتوزيعها على السفارات الليبية بالخارج وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم والتعاون التي وقعتها المفوضية مع الشركة.

وتمت عملية التسليم بحضور رئيس قسم الدعم اللوجستي بالمفوضية سالم الحسومي ومدير مكتب رئيس شركة بريد ليبيا جلال الخراز وعدد من موظفي المناولة وذلك بالمخزن الرئيسي للمفوضية.

وأوضح الحسومي أن المواد تتضمن (63,500) مطوية حول كيفية التسجيل بالخارج و(20,000) مطوية موجهة للمرأة حول كيفية التسجيل بالخارج إضافة إلى مواد أخرى مساعدة، مضيفاً أن وجهتها ستكون إلى 27 نقطة من نقاط الاتصال متمثلة في سفارات ومراكز ثقافية ومراكز انتخاب بالخارج.