وكالة أخبار ليبيا24-

ألحق فريق ليفربول الهزيمة الأولى، بالمتصدّر مانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، بتغلّبه عليه (4-3)، مساء اليوم الأحد، لحساب الجولة الـ23 من المسابقة.

وأحرز أهداف ليفربول كل من، أليكس أوكسلايد-تشامبرلين (9)، وروبرتو فيرمينو (59)، وساديو ماني (61)، ومحمد صلاح (68)، فيما سجل أهداف سيتي، ليروي ساني (40)، وبرناردو سيلفا (84)، وإلكاي جوندوجان (90).

وتعد هذه أول خسارة لمانشستر سيتي، في الدوري، منذ بداية الموسم، ليتجمّد رصيده عند 62 نقطة، بفارق 15 نقطة عن كل من، مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي، وسيختتم الشياطين الحمر الجولة، بملاقاة ستوك سيتي، غدًا الاثنين.