أخبار ليبيا 24 – خاص

عبر المنتخب الليبي أولى أبواب الشأن حين اكتسح منافسه غينيا الاستوائية بالفوز عليه بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الاثنين بملعب طنجة في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة .

ونجح المنتخب في افتتاح التسجيل عبر مهاجمه صالح طاهر في الدقيقة 12 وعاد الطاهر بعد 5 دقائق وضاعف النتيجة لأبناء المريمي .

وفي الشوط الثاني واصل الفريق الليبي السيطره على المباراة واختتم اهداف المباراة عبر الواعد زكريا الهريش في الدقيقة 87 من زمن اللقاء ليسجل اسمه كاصغر لاعب ليبي يسجل في تاريخ الشان بعمر 20 عام .

فيما قدم اللاعب محمد الترهوني اداء متميزاً وكان وراء اهداف المنتخب الليبي بتمريراته الحاسمة، وبهذا الفوز وضع فرسان المتوسط اول نقاط له فيما بقي المنتخب الغيني من دون نقاط .

وسيواجه منتخب ليبيا يوم الجمعة المقبل، نظيره النيجيري، بملعب طنجة، في مباراة قوية، عن نفس المجموعة.