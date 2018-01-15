وكالة أخبار ليبيا24-

عقد رئيس الغرفة الأمنية المشتركة اللواء ونيس بوخماده اجتماعا مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية بنغازي فتحي المغربي ورئيس مباحث الأحوال المدنية بنغازي مقدم أسامة الدرسي.

وتناول الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين بمقر الغرفة مشاكل مصلحة الأحوال المدنية بنغازي والصعوبات التي تواجه السجلات المدنية الواقعة في نطاق بنغازي وضواحيها .

كما بحث الاجتماع التنسيق الأمني مع الغرفة بخصوص السجلات المدنية والتي تشهد بعض الفوضى من قبل الخارجين عن القانون.

وأكد اللواء بوخماده خلال الاجتماع على دعمه لمصلحة الاحوال المدنية ومباحث الأحوال المدنية بنغازي في كشف حالات التزوير والتلاعب بالمستندات الخاصة بالسجلات المدنية مطالباً بعدم التهاون مع الذين يهددون الأمن القومي والهوية الليبية.