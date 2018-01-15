وكالة أخبار ليبيا24-خاص-

نفى رئيس المكتب الإعلامي بشركة البريقة لتسويق النفط بالمناطق الوسطى والشرقية “عادل بن دردف”وجود أي أزمة في وقود البنزين في مدينة بنغازي خاصة والمنطقة الشرقية عامة.

وأوضح بن دردف لوكالة أخبار ليبيا24- أن نواقل الوقود تتوالى على منصات الأرصفة النفطية لشركة البريقة لتسويق النفط , مشيراً إلى رسو الناقلة التورم شارينتي TORM CHARENTE على منصة الرصيف النفطي طبرق ظهر الأمس السبت 13 يناير , الساعة 13:52 تحمل بجعبتها ” 27367. 705 ” طن متري من وقود البنزين ,كما تربض مثيلتها الناقلة النفطية ( الرزبون ) خارج الميناء بإنتظار انتهاء الأولى من عمليات الضخ وتفريغ المنتج بخزانات الشركة.

وأضاف رئيس المكتب الإعلامي بشركة البريقة لتسويق النفط بالمناطق الوسطى والشرقية أنه ستصل يوم غد الأثتين 15 يناير الساعة 20.30 مساءا الناقلة ( Maersk.erik ) إلى الرصيف النفطي بنغازي تحمل حوالي 25000 طن متري من وقود الديزل، كما ستصل يوم الثلاثاء 16 يناير الساعة 22. 00 ليلا ناقلة الوقود ATLANTAS تحمل 25000 طن متري من وقود البنزين ويتوقع وصول ناقلة وقود بنزين بعدها مباشرة بذات الرصيف النفطي بنغازي يتم الانتهاء من برمجة استقدامها.