وكالة أخبار ليبيا24-

عزز فريق برشلونة صدارته للدوري الإسباني بعد أن عاد بالفوز من ملعب “الأنويتا” أمام نظيره ريال سوسيدا بنتيجة 4-2.

وجاءت البداية سريعة من أصحاب الأرض، والذين تمكنوا من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق ويليان خوسي، ليضيف خوانمي الثاني في الدقيقة 34، قبل أن يتمكن باولينيو من تقليص النتيجة في الدقيقة 39، وفي الشوط الثاني واصل برشلونة ضغطه على مرمى سوسيداد، ليتمكن لويس سواريز من تعديل الكفة في الدقيقة 51، ليعود ويمنح التفوق لبرشلونة في الدقيقة 71، قبل أن يرفع ليونيل ميسي الحصيلة إلى رباعية في الدقيقة 85 من ركلة حرة مباشرة.

يشار إلى أن فريق برشلونة بتمكن بهذا الانتصار من فك عقدة ملعب “الأونويتا”، و تعزيز صدارته للدوري الإسباني برصيد 51 نقطة.