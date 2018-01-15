وكالة أخبار ليبيا24-

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة باسط الميار, إعلانا لمنتسبي قطاعات الزراعة بالبلديات لاستقبال الشتول والقيام بحملات التشجير وفق للإمكانيات المتاحة وتوزيعها على المزارعين.

من جهته، أوضح مدير إدارة الغابات والمراعي الشريف محمد الشريف عن مخصصات شتول الغابات على قطاعات الزراعة بالبلديات للموسم الزراعي 2018/2017 والتي تقدر بإجمالي 200000 شتلة.

ووفق لهذه المخصصات ستتحصل بلدية بنغازي على 2000 شتلة صنوبر و 2000 شتلة سرو و 4500 شتلة كازورينا ، وبلدية المرج على 3000 شتلة صنوبر و 3000 شتلة سرو و 2000 شتلة كازورينا ، وبلدية البيضاء على 2000 شتلة صنوبر و 2000 شتلة سرو و 2000 شتلة كازورينا ، وبلدية القبة على 2000 شتلة صنوبر و 2000 شتلة سرو و 2000 شتلة كازورينا ، وبلدية درنة على 2000 شتلة صنوبر و 1000 شتلة سرو و 3000 شتلة كازورينا ، وبلدية القيقب على 2000 شتلة صنوبر و 2000 شتلة سرو و 1000 شتلة كازورينا ، وبلدية الابرق على 2000 شتلة صنوبر و 2000 شتلة سرو و 2000 شتلة كازورينا ، وبلدية وردامة على 1000 شتلة صنوبر و 2000 شتلة سرو و 2000 شتلة كازورينا.

كما تشير المخصصات أيضا إلى إن بلدية توكرة ستتحصل على 3000 شتلة صنوبر و 2000 شتلة سرو و 2000 شتلة كازورينا ، وبلدية الابيار على 2000 شتلة صنوبر و 2000 شتلة سرو و 4000 شتلة كازورينا ، وبلدية جردس العبيد على 2000 شتلة صنوبر و 1000 شتلة سرو و 4000 شتلة كازورينا ، وبلدية سلوق على 1000 شتلة صنوبر و 4000 شتلة كازورينا ، وبلدية قمينس على 1000 شتلة صنوبر و 4000 شتلة كازورينا ، وبلدية اجدابيا 7000 شتلة كازورينا ، وبلدية الجبل الأخضر على 4000 شتلة صنوبر و 4000 شتلة سرو و 4000 شتلة كازورينا ، وبلدية أم الرزم على 1000 شتلة صنوبر و 1000 شتلة سرو و 4000 شتلة كازورينا.

وتتضمن المخصصات أيضا حصول بلدية شحات على 4000 شتلة صنوبر و 2500 شتلة سرو و 1500 شتلة كازورينا ، وبلدية بئر الأشهب على 5000 شتلة كازورينا ، وبلدية طبرق على 2000 شتلة صنوبر و 2000 شتلة سرو و 4000 شتلة كازورينا ، وبلدية إمساعد على 5000 شتلة كازورينا ، وبلدية البريقة على 5000 شتلة كازورينا ، وبلدية السدرة 5000 شتلة كازورينا ، وبلدية سرت 6000 شتلة كازورينا ، وبلدية بنينا على 1000 شتلة صنوبر و 4000 شتلة كازورينا ، وبلدية (الزويتينة – سلطان) على 5000 شتلة كازورينا ، وبلدية جالو/أوجلة/ اجخرة/تازربوا/الكفرة على 31500 شتلة كازورينا.