أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب الناطق باسم صنف الهندسة العسكرية علي العوامي، الجهات الأمنية بإغلاق المناطق “وسط البلاد وسوق الحوت وسي اخريبيش” لكثرة الألغام والمفخخات المزروعة بها.

وأوضح العوامي في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” أن المناطق المحررة حديثا مثل اخريبيس ووسط البلاد أطاحت بالكثير من المواطنين وحتى العسكريين منذ تحرير بنغازي إلى اليوم والتي وصلت إحصائية الشهداء والجرحى إلى اليوم قرابة 25 مواطن وعسكري.

ودعا العوامي إلى ضرورة التعميم والنشر على أوسع نطاق والمطالبة بعدم الدخول لهذه المناطق وضرورة الإسراع في اتخاذ قرار حيال ذلك إلى حين اكتمال صنف الهندسة العسكرية من تمشيطها وإزالة الألغام.