وكالة أخبار ليبيا24-

أكدت شركة الخطوط الجوية الأفريقية تضرر وإصابة طائرات تابعة لها وبعض الطائرات التابعة للشركات الأخرى خلال الاشتباكات التي دارت اليوم في مطار امعيتيقة بطرابلس.

وأدان مجلس الإدارة بشركة الخطوط الجوية الافريقية في بيان صادر عنها اليوم الأثنين الهجوم والاشتباكات التي دارت اليوم بمطار معتيقة وازهقت فيها العديد من الأرواح ,وأن نسب إصابات الطائرات متفاوتة ومنها اضرار جسيمة وتسبب عن ذلك خروج هذه الطائرات عن الخدمة حالياً.

وأضاف البيان إن رئيس مجلس الإدارة بالشركة يدعو جميع أعضاء مجلس الإدارة جميعاً بضرورة عقد اجتماع عاجل يوم الاربعاء القادم، داعياً إياهم جميعاً بترك جميع الخلافات والتجاذبات جانباً للمصلحة العليا وللانصياع لما وصفه بالواجب الوطني والتاريخي , مشيراً إلى أن المصاب جلل ولا يوجد طرف رابح في هذه الخسائر ، ولا يحتمل الأمر أي تأخير , داعياً لوحدة الصف والالتحام والوقوف صفاً واحداً لإرجاع الشركة إلى مسارها.

كما طالب البيان جميع الجهات بالدولة بضرورة تطبيق معايير السلامة العالمية والمتعارف عليها دولياً ، من خلال إبعاد جميع السجون والثكنات العسكرية وما في حكمها بعيداً عن الأماكن الحيوية كالمطارات ، وأن يتم تسليم جميع المطارات لوزارة الداخلية وأجهزتها بشكل رسمي وكامل .

واصفاً الوضع بأنه لا يحتمل المجاملات والمزايدات ويتطلب من الجميع اتخاد موقف جاد وحازم لنبني الدولة المدنية الحضارية ولنكون في مصاف الدول الكبرى قولا وفعلاً.