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أوقفت مصالح الأمن والدرك المغربي، في مدن مختلفة، في الأيام الأخيرة، مجموعة من المتورطين في تبادل رسائل تشيد بالإرهاب وتنظيم داعش الإجرامي، أو تمجد الالتحاق بصفوف هذا التنظيم.

وأفادت مصادر محلية مطلعة، أن الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية، حسب المناطق، مكنت من إيقاف تلميذ يبلغ من العمر 15 سنة بالجديدة، كما اهتدت مصالح الأمن في كرسيف إلى متورط آخر يبلغ من العمر 25 سنة، فيما جرى إيقاف شخص ثالث بالبيضاء، يبلغ من العمر 22 سنة.

وكشفت المصادر ذاتها أن جل الرسائل الهاتفية التي جرى فيها البحث، أرسلت بالاعتماد على تطبيق يتم تنزيله على الهواتف المحمولة.

وأوضحت المصادر أن الأبحاث التي تجريها الضابطة القضائية لا تقتصر فقط على هذا النوع من الرسائل النصية، بل تمتد إلى كل وسائط التراسل السريع. أوردت المصادر أن مصالح الأمن ضربت بحزم مروجي رسائل الالتحاق بداعش، كما حررت محاضر الاستماع إلى المتورطين، وأحالتهم على القضاء، في انتظار محاكمتهم.

وأضافت المصادر نفسها أن أبحاث الشرطة القضائية جاءت إثر ورود شكايات من قبل مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي أو وسائط الاتصال السريع (واتساب وإس إم إس)، يثيرون فيها أنهم توصلوا برسائل تحمل مضامين إرهابية، مرفوقة بأشرطة جاهزة، تسير في الاتجاه نفسه، وتظهر أن الدعوة المضمنة بالرسائل المعنية على جانب من الجدية، ما دفع إلى إنجاز تحريات وأبحاث أسفرت عن إيقاف مجموعة من الأشخاص في عدة مدن.

ويواصل فريق من المحققين القيام بهذه الأبحاث والتحريات في مجموع التراب المغربي لتحديد مصدر هذه الرسائل التحريضية، والتي يتم التعامل معها قانونا على أنها تحريض وإشادة بأعمال إرهابية.