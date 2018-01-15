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وقع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله والرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور ورئيس مجلس الإدارة و المدير التنفيذي لشركة ديقولير و ماكنتون D&M جون والس على الدراسة المكمنية المشتركة لحقلي الوفاء الليبي و الرار الجزائري.

وتقضي الدراسة التي تم توقيعها في العاصمة الجزائر بتحديث الدراسة المشتركة السابقة و التي تم تنفيذها عام 2008 و تأتي ضمن التعاون المشترك بين المؤسسة و شركة سوناطراك لبرامج التطوير لكل طرف بطريقة عادلة.

الجدير بالذكر أن حقل الوفاء الذي تشغله شركة مليته للنفط و الغاز قد بدأ الانتاج سنة 2004 ويزود الغاز لمحطة الرويس للطاقة الكهربائية بباطن الجبل والمنظومة الساحلية لتزويد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي.