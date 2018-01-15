أخبار ليبيا24

قال الجنرال جيمس جارارد الذي يتولى قيادة فرقة العمل المشتركة للعمليات الخاصة في العراق وسوريا ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي إن مقاتلي داعش الفارين من سوريا تركوا خلفهم ثروة قيمة وكبيرة لا تقدر بثمن.

وأضافت مصادر إعلامية أن المقاتلين الفارين تركوا خلفهم عدة سجلات شملت تفاصيل عن الشؤون المالية للمجموعة الإرهابية، ووثائق خاصة بكل فرد من عناصرها.

ونقلت المصادر عن الجنرال جيمس جارارد ا قوله “حفظ سجلاتهم أمر رائع” مضيفا “عرفنا الكثير عن هيكلهم التنظيمي، وكيفية التواصل معهم، وكيف يسيروا الموظفين والتمويل”.

وأشار جارارد إلى أن تنظيم داعش الإرهابي منظمة موجهة نحو التفاصيل، حيث لديها كمية هائلة من التفاصيل عن كل فرد.

وسمحت هذه المعلومات للتحالف أن يستهدف رؤوس الجماعة الإرهابية، حيث أكد جارارد أن الأشياء الأكثر قيمة التي نبحث عنها على الفور هي الروابط، وفهم بنية المنظمة حتى نتمكن من تركيز جهود الاستهداف لدينا.

وتابع جارارد أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع على الأقل للقضاء على داعش نهائيا، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني أن الحرب انتهت.

واحتفظ داعش بسجلات دقيقة، بما في ذلك التوجيهات والأوامر التي تحمل طوابع رسمية، حيث استولى التحالف والقوات المحلية على مدى السنوات الثلاث الأخيرة على مئات من البيانات التابعة لداعش وأجهزة التخزين في شمال سوريا.

وعلى صعيد متصل, اعتبرت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فان دير ليين أن الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي لم تنته بعد محذرة من عدم الاستهانة بعناصر التنظيم.

وقالت الوزيرة الألمانية في تصريحات للصحافيين خلال زيارتها للجنود الألمان المتمركزين في الأردن في إطار التحالف الدولي إن تنظيم داعش هزم إلى حد كبير عسكريا ومع ذلك، ولكن الحرب على داعش ستستمر لآخر داعشي.