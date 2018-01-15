وكالة أخبار ليبيا24-

أكد مدير المحطة الغازية بالكُفـــرة “محمد محجوب” الانتهاء من تنفيذ أعمال العمرة بالوحدة الأولى بمحطة الكُفــرة الغازية للكهرباء واجراء بعض التعديلات بمنظومة الوحدة الثانية.

وأوضح المحجوب أنه باعمال العمرة هذه ستكون كل وحدة قادرة على إنتاج حوالي 25 ميجا وات خلال فترات الذروة الصيفية وفي حالات الاطفاء التام.

وأضاف مدير المحطة الغازية بالكُفـــرة أن محطة الكُفــرة تحصلت على موافقة من شركة الكهرباء على توريد وحدة جديدة بقدرة انتاجية تتراوح بين 36 – 40 ميجا وات ، حيث سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، كما تسعى المحطة إلى الحصول على موافقة بخصوص اضافة خزان وقود بسعة 15 مليون لتر وصيانة الخزانات الموجودة داخل المحطة .

وأشار المحجوب أن طاقم شركة اثوس إنرجي الايطالية، قد غادر مدينة الكُفــــرة مساء أمس الأحد بعد تواجده بالمدينة أكثر من شهر من أجل إجراء عمرة للمحطة الغازية.