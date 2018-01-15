أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت عضو الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ابتسام بحيح رفضها لتدخل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مسار تأسيسية الدستور.

وقالت بحيح في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أنه لايجوز التدخل في مسائل سيادية كالخيارات السياسية التي يعتمدها الليبيون عند صياغة الدستور.

وأضافت عضو الهيأة التأسيسية أن البعثة مناط بها تقديم الدعم للحكومة في قطاعات تتمتع فيها الأمم المتحدة بالخبرة علاوة على مجالات التنمية وتلبية الاحتياجات الإنسانية والاستجابة للأولويات الوطنية الانتقالية.

وأشارت بحيح إلى أن الجوانب التي تتمع فيها الأمم المتحدة بالخبرة تتمثل في الخدمات الاجتماعية والانتعاش الاقتصادي والإدارة العامة وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون والثقافة والسياحة والبنية التحتية والإسكان.

وذكرت عضو الهيأة التأسيسية أن الحالة الإنسانية في مدينة بنغازي متردية ولا توجد فيها خدمات صحية، متسائلة “هل قامت البعثة بواجباتها في هذه المجالات؟ وأين هو عملها على أرض الواقع”.

وأكدت بحيح أن المهام التي كلفت بها الهيأة التأسيسية لا تدخل في إطار مهمة البعثة الأممية، لأنها متعلقة بالمسار التأسيسي وهي مهمة تمس سيادة الدولة حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن دور البعثة يقتصر على تقديم الدعم الفني لهيأة الدستور في حال طلب منها ذلك فقط.

وحذرت عضو الهياة من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على ما وصفته بتدخل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مسار الدستور الليبي، مبينة أن ذلك يعمق الخلاف داخل الهيأة التأسيسية.

وطالبت بحيح المنظمات الدولية والمؤسسات الليبية المعترف بها دوليا بالتحرك بشكل عاجل لمحاسبة البعثة على ما وصفتها بالتدخلات السافرة في عمل الهيأة خلال الفترة الماضية.