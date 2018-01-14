أخبار ليبيا24- خاص

كشف مصدر عسكري في كتيبة شهداء الزاوية أن الكتيبة قدمت في معارك تحرير مدينة بنغازي 306 شهيداً و969 جريحاً من بينهم 589 جريح تم استيفاء ملفاتهم بالكامل.

وأشار المصدر إلى أن الكتيبة سجلت عدد 14 من التابعين لها من المفقودين، لافتا إلى أن غالبية إصابات الجرحى ما بين بتر وعيون.

وقال المصدر العسكري بكتيبة شهداء الزاوية إن الكتيبة شاركت في معارك تحرير مدينة بنغازي منذ اندلاعها في يونيو من العام 2014، واستطاعت تأمين مدخل المدينة الغربي ودحر المجموعات الإرهابية من مناطق قاريونس وقنفودة إلى جانب مشاركتها في تحرير منطقة الليثي ووسط البلاد كقوة مساندة.