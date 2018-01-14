أخبار ليبيا24- خاص

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم الأحد إن لجنة الخبراء ستحقق بتجرد في قضية سفينة المتفجرات التركية.

وأضاف سلامة على حسابه الخاص على موقع التويتر بخصوص واقعة سفينة المتفجرات التركية التي تم ضبطها من قبل السلطات اليونانية قبل وصولها إلى ميناء مصراتة أن ليبيا بحاجة للأمن والسلم لا للصواعق والمتفجرات، وأن ما تعانيه ليبيا من أزمات يكفيها.

وأوضح المبعوث الأممي أن القرار الدولي بمنع تصدير السلاح واضح وصريح ولجنة الخبراء الأممية ستقوم بعملها بمهنية وتجرد لجلاء حقيقة اندروميدا وغيرها.

يشار إلى أن السلطات اليونانية ضبطت اليومين الماضيين سفينة قادمة من تركيا ومتجهة إلى ميناء مصراتة وتحمل على متنها عدد 29 حاوية لمواد تدخل في صناعة المتفجرات.