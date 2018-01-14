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نفى مدير المكتب الإعلامي في قطاع التربية والتعليم بنغازي وسام العشيبي ماتداول على صفحات التواصل الاجتماعي حول إصابة أحد الطلبة من قبل حراسات وكيل عام وزارة التعليم سالم الحاسية.

وأكد العشيبي أن هناك حادثة وقعت في إحدى المدارس الخاصة في المدينة بين طالبين أدت إلى إصابة أحدهم في رجله بعيار ناري، مشيرًا إلى أن المدرسة التي وقعت فيها هذه المشكلة لم تتم زيارتها من قبل الحاسية.

وأوضح مدير المكتب أن وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سالم علي محمد بو الحاسية زار مدارس مدينة بنغازي لأول مرة للإطلاع على سير العملية التعليمية برفقة مسؤول قطاع التربية والتعليم السيد محمد الدرسي ومدراء مكاتب ورؤساء أقسام الوزارة.

ولفت العشيبي إلى أن المدارس التي زارها الحاسية هي مدرسة شهداء بوعطني ومدرسة طيبة المنورة ومدرسة السد العالي ومدرسة قاريونس ومدرسة الأمل المشرق ومدرسة الأقصى.

وأفاد مدير المكتب الإعلامي أن السيد وكيال الوزارة عقد اجتماعا مع رؤساء الأقسام ومدراء المكاتب ومدير مكتب المشروعات ومدير مكتب اللجنة الاستشارية في قاعة الاجتماعات في ديوان التعليم.

وأكد أن الحاسية أثنى على الجهود المبذولة بالدفع بالعملية التعليمية نحو الأفضل شاكرا في الوقت نفسه مجهودات القطاع في تذليل الصعاب أمام المعلمين والمعلمات حتى تسير العملية التعليمية بالشكل المطلوب.

وذكر العشيبي أن وكيل وزارة التعليم تعهد أنه عند توفر الميزانية لوزارة التربية والتعليم بالحكومة المؤقتة سيكون لمدينة بنغازي النصيب الأكبر منها.