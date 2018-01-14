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ضبط قسم التحريات ووحدة الدوريات بالإدارة العامة للبحث الجنائي تشكيل عصابى يمارس نشاطاً موسعاً فى مجال صناعة الخمور في منطقة الماجوري بنغازي.

وقال مدير المكتب الإعلامي في إدارة البحث الجنائي بنغازي مساعد ضابط وليد العرفي إن قسم التحريات في الإدارة رصد عدد من البلاغات حول النشاط فتم تشكيل فريق لفحص وتحليل مكان تلك الأوكار وأسلوب ارتكابها لهذه الجريمة.

وأضاف العرفي أنه ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيلاً عصابياً في منطقة الماجوري.

ولفت إلى أنه عقب تقنين الإجراءات وبإعداد عدة أكمنة بأماكن ترددهم أسفرت عن ضبط هذه الكمية الكبيرة، وتم إعدامها والتخلص منها، وبمواجهتهم بالتحريات اعترفوا بنشاطهم الإجرامى ، وقيامهم بارتكاب لهذا العمل.

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، و تطبيق القانون فهو يحدد العقاب لمثل هذه الجريمة لما فيها من الأضرار الفادحة، والمفاسد الكثيرة، التي تترتب عن هذه الرذيلة في الدين والنفس والعقل والمال والنسل.