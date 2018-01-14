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قال الناطق الرسمي باسم الهلال الأحمر الليبي بهاء الكواش الهلال الأحمر بنغازي زار منطقة السلك التي تقع في الجنوب الشرقي لمدينة سلوق بحوالي 40 كيلو متر لتفقد بعض احتياجات سكانها.

وأضاف الكواش أن الزيارة تهدف لتقديم المساعدة للسكان المتمثلة في الإغاثة غير الغذائية والتي كانت تحتوي على أواني طهي و بطاطين ومراتب و غطاء “مشمع” لمنع الأمطار.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن أغلب منازل المواطنين في المنطقة من الصفيح، لافتا إلى أن هذا العمل بالتعاون مع منتدى تمكين المرأة والشباب التي بدورهم قدمو المساعدات الخاصة بالنساء (( حقائب حواء )).