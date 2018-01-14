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استهل المنتخب المغربي للمحليين مشواره في مسابقة الشان بطريقة مثالية، بعدما اكتسح منافسه الموريتاني برباعية نظيفة في افتتاح البطولة.

وتصدر منتخب المغرب المجموعة الأولى بثلاث نقاط، وتذيلت موريتانيا الترتيب، في انتظار مباراة غينيا والسودان الأحد.

ورغم صمود المنتخب الموريتاني في الشوط الأول أمام الضغط الرهيب الذي مارسه أصحاب الأرض المدعومين بـ45 ألف مشجع، إلا أنه انهار كليا خلال الشوط الثاني.

وارتبك منتخب موريتانيا أمام الضغط الجارف للمغرب مجموعة من الهفوات، أسفرت عن الهدف الأول عن طريق أيوب الكعبي في حدود الدقيقة 66.

وأضاف إسماعيل الحداد هدفا ثانيا بعدما سدد بقوة كرة عجز الحارس الموريتاني عن صدها في الدقيقة 72، وعاد الكعبي وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 80 بعدما هرب من رقابة دفاع موريتانيا.

تبديلات مدرب المغرب كانت إيجابية، إذ نجح البديل بن شرقي في تسجيل هدف رابع في الوقت البديل، لتنتهي المباراة بتفوق واضح لمستضيف الدورة، مع تسجيل ملاحظات سلبية على أداء دفاع منتخب موريتانيا.