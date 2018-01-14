أخبار ليبيا24

هاجم الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية عميد أحمد المسماري دولة تركيا ووصفها بأنها أكبر داعم للإرهاب في ليبيا والعالم.

واتهم المسماري – في مؤتمر صحفي استثنائي اليوم الأحد عقده في مدينة بنغازي – السلطات التركية بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده ودعم الإرهاب.

وأكد الناطق الرسمي أن تركيا حاضنة وداعمة للإرهاب في ليبيا، لافتا إلى أن الإرهابيين الذين أصيبوا في معركة بنينا شرقي بنغازي عولجوا في تركيا.

وحذر المسماري من مؤامرة على القوى الوطنية في ليبيا تجلت من خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة للسودان ولقاءه ولقاءه الرئيس السوداني عمر البشير واجتمع أيضًا مع وزيري الدفاع السوداني والقطري