أخبار ليبيا24

طالب رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري بقطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا ومقاطعة المنتجات التركية.

وشدد الجراري على عدم السماح للسفن التركية بدخول الموانيء الليبية بعد ثبوت تركيا بدعم الاٍرهاب وزعزعة الاستقرار الأمنى فى ليبيا وتمويل الإرهابين على خلفية الباخرة أندروميدا.

وطالبت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي والهيئات الحقوقية باعتبار واقعة محاولة تهريب أسلحة إلى ليبيا “جريمة حرب تقوم عليها وتدعمها تركيا”.

يشار إلى أن خفر السواحل اليوناني ضبط سفينة متجهة إلى مدينة مصراتة قادمة من تركيا على متنها 29 حاوية من المواد الأولية لصناعة المتفجرات.