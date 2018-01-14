وكالة أخبار ليبيا24-

أوضح الناطق باسم الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى، ملازم طارق الخراز، أن الأوضاع الأمنية في المدينة عادت إلى ما كانت عليه سابقاً , وأنه جاري العمل على تطهيرها من المخالفين للقوانين بالتعاون مع مديرية أمن بنغازي.

وأضاف الخراز في تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، أن الغرفة تعمل على تأمين مدينة بنغازي بالكامل، وتحارب الفساد وتداهم وتدمر أوكاره التي تستخدم لتخزين الممنوعات والخمور, وتتابع المطلوبين في القضايا الجنائية لحماية المدينة من الداخل والخارج.

وأشار الناطق باسم الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى، إلى أنهم قاموا بتأمين العديد من الاجتماعات والمناسبات والاحتفالات من بينها تأمين مباراتي الأهلي والنصر ضد فريق المدينة خلال اليومين الماضيين، ولم تسجل خلالها أية خروق أمنية.