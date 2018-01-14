أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس الاتحاد الليبي السابق لكرة القدم أنور الطشاني إن تعاقد اتحاده مع مدرب المنتخب ليبي كليمنتي في السابق كان بموافقة وزارة الشباب والرياضة في ذلك الوقت.

وأوضح الطشاني – خلال حديثه لإحدى الإذاعات المحلية المسموعة – أن فترة التعاقد كانت لموسمين وتم تسديد مرتباته خلال الموسمين، لافتا إلى أن مجلس الإدارة السابق مدد فترة التعاقد مع المدرب لموسم ثالث وتحصلنا نحن كاتحاد كرة على مستحقاته خلال الموسم الثالث من حكومة الإنقاذ.

وتابع رئيس الاتحاد “تم التحصل على مستحقات الموسم الثالث وكنت في ذلك الوقت خارج ليبيا فكان التوقيع من نائب الرئيس وأمين الصندوق ومراقب حكومي من الحكومة ولكن لم يتم تحويل المستحقات في ذلك الوقت”.

وأشار الطشاني إلى أنه بالنسبة للاتحاد الحالي لم يأتي ليستلم منا بشكل رسمي حتى الآن وكان المفترض أن يجلس معنا ليتعرف على العوائق التي ستواجهه بما فيها مشكلة كليمنتي.

وعن المسؤلية في هذه القضية أجاب ” الوضع المزري للاتحاد الليبي السابق والحالي والقادم هي من تتحمل المسؤولة لأن الاعتماد كلياً على الدولة ولاتوجد مصادر دخل ولا توجد مصادر تمويل ولا استثمارات”.

وقال “إن الاستثمار الوحيد الذي قام به اتحاد الكرة كان استثمار من طرفي أنا أنور الطشاني وكان مع شركة عالمية ويوجد من خلاله مليون دينار وديعة وبإمكان الاتحاد الحالي أن يتحصل عليها في أي وقت إضافة إلى أرباح فعندما تمت تسوية أرباح الشركة عام 2016- 2017 كانت أرباح الاتحاد الليبي 826 ألف دينار وهذه المواضيع لم ولن يتحدث بها أحد”.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أكد أنه سيعاقب الاتحاد الليبي في حالة عدم سداد مستحقات المدرب السابق للمنتخب خافيير كليمنتي.

وكان الفيفا قد أمهل الاتحاد الليبي حتى 22 من يناير الجاري لتسديد المستحقات وإلا سيتم فرض عقوبات صارمة وإيقاف الأنشطة الكروية في ليبيا .

وتبلغ مستحقات كلمنتي 2 مليون يورو إضافة إلى 5 آلاف فرنك سويسري مصاريف خاصة بالقضية