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أكد نادي نيويورك سيتي الأمريكي تعاقده بشكل رسمي مع المحترف الليبي الأصل إسماعيل شرادي التاجوري ونشر موقع النادي الرسمي صوراً للاعب بقميص الفريق.

من جهته قال الشرادي ” إن حلمة باللعب في نادي كبير مثل نيويورك سيتي قد تحقق وأتطلع إلى وضع بصمة خلال فترة اللعب مع النادي وإسعاد احباء باتريك فييرا وهذا الشي كان حلم بالنسبة لي”.

وعلق المدرب باتريك فييرا على صفقة شرادي قائلاً “إسماعيل لاعب ديناميكي ويمكن أن يسجل الأهداف وأخلاقه عالية هو جيد حقا ونحن كنا نسعى للتعاقد معه منذ فترة طويلة و نحن سعداء حقا أن هذه الصفقة قد نجحت أخيرا “

وبدأ شرادي صاحب 23 عام كرة القدم مع الفريق الثاني لاوستريا فينا النمساوي في الفترة من 2011 وحتى 2015 حيث لعب 50 مباراة وسجل 11 هدف كما مثل الفريق الأول في الفترة من 2013 إلى 2018 حيث خاض 49 مباراة وسجل خلالها 8 أهداف ولعب لفريق رايندورف التاخ النمساوي كإعارة في الفترة من 2014 إلى 2016 أكثر من 62 مباراة وسجل 9 أهداف هذا ومثل المنتخب الليبي تحت 2 عام في مباراة واحدة.

ونال اللاعب مع فريقه رايندورف التاخ النمساوي عام 2016 جائزة أفضل هدف في دوري النمسا الجاري بحسب استفتاء نظمته القناة الأولي النمساوية .