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وضع وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق المهدي الأمين اليوم السبت مع مجموعة منظمات شبابية ومؤسسات مجتمع مدني الاتفاق عدة مقترحات لتجهيز ورش عمل في شهر فبراير المقبل.

وأفاد الأمين أن الغرض من إقامة هذه الورش لتمكين الشباب الليبي في سوق العمل ودعم شراكة بين القطاع الخاص والعام.

وأضاف وزير العمل أن هذه الورش تسهم في إيجاد فرص عمل للشباب ودعم مشاريعهم الصغرى والمتوسطة.

وأشار إلى أنه نتج من هذا الاجتماع عدة مخرجات أولها الاتفاق على اسم للورشة وكذلك المكان والزمان وانتخاب لجنة تحضيرية انبثق منها عدة لجان إعلامية وعلاقات وتواصل وكذلك لجنة تنظيمية وعلمية.