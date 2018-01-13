أخبار ليبيا 24/ خاص

روى مصدر قريب من السائق الذي كان مختطفا مع موظفة المنظمة الدولية للهجرة رانيا خرما لأخبار ليبيا 24 بعض تفاصيل عملية الخطف قائلا أن لهجات المجموعة الخاطفة كانت متباينة، مؤكداً أن بعضهم كان يتحدث بلهجة سكان المنطقة الشرقية من ليبيا والبعض الأخر كان يتحدث بلهجة قريبة من لهجة ” العائدون من النيجر وتشاد”.

وأضاف المصدر أن أحد هؤلاء كان يتكلم بلهجة سورية.

وتحدث المصدر عن أن المجموعة الخاطفة نفذت فعلتها عند مفترق المشروع وهددت عند بداية الخطف بذبحهم، وأن أفرادها استعملوا عبارات كتلك التي يددها مقاتلو داعش، موضحاً أنهم وضعوا رانيا في سيارة ووضعوا البقية في سيارة أخرى واصطحبوهم إلى مكان يضم مستودعا (هنجر) وبعض الغرف بالقرب من مسجد .

وتابع ” وضعوا رانيا لوحدها ثم أحضروا لنا عشاء، كانوا خائفين من أن يفضح أمرهم وقرابة الساعة الثانية ليلاً أحضروها وطلبوا أن تتأكد أنني لست موظفا في المنظمة وعندما أكدت لهم ذلك أطلقوا سراحي”.

يشار إلى أن مجموعة مسلحة قامت بخطف موظفة المنظمة الدولية للهجرة وزميلاً لها وسائقهم عند الطريق الرابط بين براك الشاطئ وسبها.

فيما أكدت مصادر عدة اطلاق سراح السائق وموظف ليبي، فيما لا تزال الموظفة الإسبانية من أصل فلسطيني في قبضة المسلحين.