أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة سالم العماري، إن مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم المصغرة ستنطلق الفترة المقبلة في نسختها الاولي.

وأوضح العماري، أن المشاركة في المسابقة ستكون محدودة للأندية المنتسبة فقط، واختيارية، حيثُ سيشارك فيها هذا الموسم عدد 31 فريقا.

وأضاف العماري، أن الفرق المشاركة منها 10 عن الاتحاد الفرعي للمنطقة الاولي و6 عن المنطقة الثالثة و3 فرق عن المنطقة الرابعة و12 فريقا عن المنطقة الخامسة .

ولفت إلى أن المسابقة ستبدأ على مستوى اتحادات المناطق أي كل منطقة تجري مسابقتها وبنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حالة التعادل تطبق المادة (51) من اللائحة المنظمة للمسابقات للاتحاد الليبي، والتي تنص علي “في حالة التعادل يتم اللجوء إلي وقت إضافي مدته 10 دقائق مقسمة علي شوطين بطبع ثم إذا استمر التعادل فيتم اللجوء إلي ركلات الجزاء وعددها (3) ركلات جزاء وفي حالة التعادل يتم اللجوء إلى ركلة بركلة حتي يفوز أحد الفريقين”.

وأكد رئيس لجنة المسابقات العامة، أنه سيتأهل عن كل اتحاد فرعي فريق واحد، وبذلك يصبح عدد الفرق أربعة فرق في المرحلة الثانية والتي سيحدد في الاجتماع القادم شكلها .